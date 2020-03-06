AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. عمومية عادية لنقابة الصحفيين

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم


 تعقد نقابة الصحفيين اليوم الجمعة الجمعية العمومية فى دعوتها الأولى.

 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها  اليوم فى الدعوى الأولى لها ٦ مارس ٢٠٢٠ وذلك إعمالا لنص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ لقانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

 

 

 كما يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس ٢٠١٩ ، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠١٩ إلى فبراير ٢٠٢٠، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ القرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ وتفويض المجلس فى إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.

 

ووجه المجلس الدعوة لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة باقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة باقتراحاتهم في الجمعية العمومية

439 ألف جنيه من نقابة الصحفيين لدعم نظيرتها الفلسطينية

ننشر جدول أعمال عمومية الصحفيين 6 مارس

اليوم .. الدعوة الأولى لعمومية الصحفيين

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يسعى لإقصاء الترجي لانتزاع بطاقة التأهل من رادس

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

متى يحق للضابط تفتيش السيارات فى القانون المصرى .. تعرف على الحالات

في بيان رسمي.. الداخلية التونسية تعلن إجراءات تأمين مواجهة الترجي والزمالك

وزارة الصحة الإماراتية تحدد 11 معيارًا للحجر الصحي المنزلي الخاص بـ كورونا

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها