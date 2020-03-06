تعرف على حقيقة وقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة

حقيقة أم شائعة.. الاجراءات الوقائية بالمطارات بسبب كورونا غير كافية.. حالات إصابة بين أبناء الجالية المصرية في الصين بالفيروس القاتل.. أسعار كروت شحن المحمول ترتفع.. قروض مالية بضمان بطاقات التموين