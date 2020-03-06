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اقتصاد

تعرف على حقيقة وقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:46 ص
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الإعارات مستمرة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذي أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصيًا.

وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.
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