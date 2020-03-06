جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لطلاب الأسر الطلابية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور محمد بهاء الدين مستشار لجنة الأسر الطلابية بالجامعة.





جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.





وجاءت مجالات المنافسة بين الطلاب في اللغة الأجنبية واللغة الثانية، والمظهر، والمعلومات العامة، والمهارات ، والدورات التدريبيه والسيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا.





وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتائج على النحو التالي: فاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي الطالب محمد عماد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمركز الثاني الطالب عمرو مصطفى كلية الهندسة بحلوان ، المركز الثالث الطالب عبد الرحمن عبدالفتاح كلية التربية الرياضية بنين.





أما في مسابقة الطالبة المثالية فقد فازت بالمركز الأول الطالبة ندى محسن كلية الطب ، المركز الثاني الطالبة علياء عاطف كلية الصيدلة، المركز الثالث الطالبة ماجي ماجد كلية التربية الموسيقية.