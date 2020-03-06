AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:41 ص
الطالبان المثاليان
الطالبان المثاليان
Advertisements
كريم ناصر
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لطلاب الأسر الطلابية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور محمد بهاء الدين مستشار لجنة الأسر الطلابية بالجامعة. 

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم. 

وجاءت مجالات المنافسة بين الطلاب في اللغة الأجنبية واللغة الثانية، والمظهر، والمعلومات العامة، والمهارات ، والدورات التدريبيه والسيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتائج على النحو التالي:  فاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي الطالب محمد عماد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمركز الثاني الطالب عمرو مصطفى كلية الهندسة بحلوان ، المركز الثالث الطالب عبد الرحمن عبدالفتاح كلية التربية الرياضية بنين. 

أما في مسابقة الطالبة المثالية فقد فازت بالمركز الأول الطالبة ندى محسن كلية الطب ، المركز الثاني الطالبة علياء عاطف كلية الصيدلة، المركز الثالث الطالبة ماجي ماجد كلية التربية الموسيقية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. جامعة أسيوط تكرم الطلاب المثاليين وأبطال الشطرنج

ننشر أسماء الطلاب والطالبات المثاليين بجامعة المنيا

كليتان بجامعة حلوان تحصلان على المركز الأول في مسرح المنوعات والكورال

مهرجانات وأسابيع طلابية هامة تشهدها الجامعات خلال إجازة نصف العام.. ملتقى عربي وأنشطة للوافدين.. وأفواج معهد إعداد القادة بحلوان يشاركون في المهرجان الثقافي الفني النوبي

طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولي بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم

جامعة أسيوط تكرم وفود الجامعات المصرية الفائزة في ختام الملتقى الأول لكليات التربية الرياضية

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يسعى لإقصاء الترجي لانتزاع بطاقة التأهل من رادس

رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى باكاري جاساما بسبب الأهلي

يقوي المناعة .. زيت يحميك من الإصابة بكورونا

في بيان رسمي.. الداخلية التونسية تعلن إجراءات تأمين مواجهة الترجي والزمالك

فيديو يحبس الأنفاس.. مغامر يمشي على حبل فوق بركان نشط.. شاهد

آخر تطورات خلاف قصي خولي مع زوجته التونسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها