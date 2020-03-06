مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 6 – 3 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها مواجهة الترجى التونسي أمام الزمالك في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .





دورى ابطال افريقيا