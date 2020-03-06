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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الجمعة 6 – 3 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها مواجهة الترجى التونسي أمام الزمالك في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

دورى ابطال افريقيا
الترجي التونسي - الزمالك .. الساعة التاسعة مساء .. قناة beIN Sports HD 1 

الدوري الإسباني 
ديبورتيفو ألافيس - فالنسيا .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 3 

الدورى الالمانى 
بادربورن - كولن .. الساعة التاسعة مساء .. قناة  beIN Sports HD 5 

الدوري الفرنسي 
مارسيليا - أميان .. الساعة العاشرة مساء .. beIN Sports HD6 

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدورى السعودي " 
الرائد - الفتح .. الساعة 3:05 مساء .. قناة KSA Sports 1 HD
الوحدة - ضمك .. الساعة 6:05 .. قناة KSA Sports 2 HD
الأهلي - الفيحاء .. الساعة 7:40 .. قناة KSA Sports 1 HD
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