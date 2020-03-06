زيارة مودي لمصر منتصف مارس تتصدر اهتمامات الحكومة والإعلام في الهند





يخطط رئيس الحكومة الهندية، ناريندا مودي، لزيارة مصر الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للعالم العربي في عام 2020 ، والتي تستهدف توسيع العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة كونها شريكا يقف إلى جانب نيودلهي في أوقات الأزمات وفقا لما هو معلن من تعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة.





زيارة مودي إلى مصر توليها الحكومة والإعلام في الهند اهتماما بالغا وفقا لما ذكرته صحيفة "انديا تايمز" والتي اعلنت توجه رئيس حكومة نيودلهي إلى القاهرة في الفترة من 14 إلى 15 مارس بعد قمة الهند - الاتحاد الأوروبي في بروكسل.





وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة مودي لمصر تعكس أيضًا مظاهر التزام دولة الهند بأفريقيا قبل الإصدار الرابع للقمة الهندية الإفريقية والتي تحتضنها الدولة الهندية في وقت لاحق من العام الجاري.





ووصفت الصحيفة الهندية مصر بـ الدولة صاحبة الصوت الرئيسي في العالم العربي مشيرة الى ان زيارة رئيس الوزراء الهندي الحالي تعد الاولى للقاهرة منذ الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج عام 2009





وتتعاون مصر والهند في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني وفيه الاتفاقية التي تتعلق بتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف لأكثر من خمس أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتعمل الهند ومصر أيضًا على توسيع التعاون البحري واستكشاف إمكانيات الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، وفقا لـ انديا تايمز.





وكانت أخر زيارة اجراها رئيس مصري الى الهند تلك التي زار فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة الاسيوية في سبتمبر 2016 حيث التقى رئيس الوزراء ناريندا مودي ووصفتها نيودلهي حينها بأنها بشراكة جديدة في عهد جديد وتمثل قفزة في العلاقات بين البلدين،وهو ايضا ما عبر عنه السفير الهندي بالقاهرة حين وصف الزيارة بالمهمة جدا لتوطيد العلاقات الثنائية فى شتى المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية منها.





وكان الرئيس السيسي خلال زياته الاولى للهند في سبتمبر 2016 قد التقى مع كل من رئيس الهند براناب موكيرجي، و محمد حميد أنصاري، نائب رئيس الهند و رئيس الوزراء الهندى السيد ناريندرا مودى و وزيرة الشؤون الخارجية الهندية السيدة سوشما سواراج.





وكان الرئيس السيسي قد التقى قبل زيارته بعام رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر 2015 حيث دارت مباحثات بينهما حول مكافحة الإرهاب، وناقشا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بيت البلدين وتناولا ايضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وفى أكتوبر 2015، التقى كل من رئيس الوزراء مودى والرئيس موكيرجى بالرئيس السيسى خلال القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا.



