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اقتصاد

بقيمة ٣ ملايين و٩٢٨ ألف جنيه.. تنفيذ وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا‎

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:34 م
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ،أن الشركة  نجحت خلال شهر فبراير الماضي في تنفيذ  ١٣٣٧وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار  بالمنيا،وذلك فى إطار التوجهات العامة للدولة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر أشد احتياجا وتعليمات كلا من  اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بسرعة إنجاز هذه والتوصيلات.

وأضاف الشهاوى أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول وإدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات حيث تم تنفيذها بقرى القيس وشلقام وبنى على وصندوق وبنى صامت و أبو جرج بمبلغ ٣مليون و٩٢٨الف جنيه 

وأكد، الشهاوى، أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعى المياه والصرف بالشركة وان الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.

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