تعرف على حالة الطقس في دول الخليج

تعيش منطقة الخليج العربية، حالة من عدم الاستقرار في الطقس وتشهد الإمارات والسعودية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في بعض المناطق والبعض الآخر انخفاضا.





الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يتشكل الضباب اليوم الجمعة صباحا على مناطق متفرقة ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.





وفيما يتعلق بالرياح فقد بيًن المركز في بيان له أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





الطقس في السعودية





كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة أن تكون الحرارة أقل من المعدلات بحدود 1-2 درجة في سواحل البحر الأحمر وشرق وجنوب وشمال غرب المملكة، وأعلى من المعدلات بحدود 4-8 درجات في شمال وشمال شرق وأجزاء من وسط المملكة.





كما يشير التقرير الي ان الطقس غدا الجمعة سيكون باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا ومائلا للحرارة في باقي المناطق ، متوقعا هطول زخات أمطار قد تصحب بالرعد أحيانا على شمال غرب تبوك والجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.





وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة، وفي شرق المملكة جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي سواحل البحر الاحمر شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا على سواحل تبوك الشمالية.





كما تضمن التقرير عدد من التوصيات تمثلت في التوصيات: تنبيه من الغبار الكثيف في أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية و تجمعات مائية محدودة على مرتفعات شمال غرب تبوك واتربة مثارة في المناطق المكشوفة في اجزاء من حائل وشمال المدينة المنورة.

حالة الطقس مساء يوم الجمعة:





كما توقع التقرير ان تكون الحرارة حول الى اقل من المعدلات بحدود 1-3 درجات في جنوب شرق وشرق وشمال غرب المملكة وسواحل البحر الاحمر، وأعلى من المعدلات بحدود 4-8 درجات في باقي المناطق حيث سيكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في شمال غرب المملكة وفوق الجبال العالية ومعتدلا إلى دافئا في باقي المناطق.





ويُتوقع هطول زخات أمطار قد تصحب بالرعد أحيانا على أجزاء من شمال وشمال غرب الجوف والحدود الشمالية حيث تكون الرياح في وسط وشرق المملكة جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة قد تنشط احيانا، وفي شمال وغرب المملكة شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في شمال المملكة، وفي سواحل البحر الأحمر شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على السواحل الشمالية.





الطقس في الكويت

وكشف رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الأرصاد الجوية، ياسر البلوشي ان الطقس المتوقع لنهار الجمعة دافئ حيث تتكاثر السحب تدريجيا، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.





وأشار إلى أن الطقس مساء الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا مع فرصة للغبار وفرصة لامطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.