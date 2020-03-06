في لقاء العصار وسفيرة البرتغال.. مصر مركز تصدير المنتجات التكنولوجية للأسواق العربية والإفريقية

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مع سفيرة البرتغال بالقاهرة مانويلا فرانكو، أوجه تعميق التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وأثناء اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات فى موضوعات التعاون القائمة بين الجانبين ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية في مختلف المجالات، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.





وتضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون مع الجانب البرتغالي فى مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا البرتغالية بمصر والتصنيع المشترك لبعض المنتجات بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتكون مصر مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والعديد من الدول وكذا من القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار فى مصر، كما تم توجيه الدعوة للشركات البرتغالية للمشاركة في معرض إيديكس 2020.





من جانبها أعربت مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة عن سعادتها بهذه الدعوة لحضور معرض إيديكس ونوهت إلى مشاركة وحضور عدد من الشركات البرتغالية في النسخة السابقة من المعرض، وأوضحت أن التعاون القائم بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربي يدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصةً في ظل اهتمام الجانب البرتغالي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية عقب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم، وأضافت أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير في تحسين المناخ الاقتصادي في مصر، وأتاح مزيدًا من المشروعات التي يمكن الاستثمار بها.



