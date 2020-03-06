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أخبار البلد

خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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محمد غالي
وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من الصين في رحلة استمرت ما يقرب من أسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

جاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد - 19”

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور
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