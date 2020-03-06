اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز

يختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على استاد لوكاس موريبي استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الأهلي مرانه على استاد لوكاس موريبي اليوم، وفقا لقواعد الكاف الذي يمنح الفريق الضيف الحق في خوض حصة تدريبية على ملعب المباراة وفي نفس توقيت إقامتها. وخاض الفريق مرانه أمس على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا؛ استعدادا للقاء الحاسم أمام صن داونز غدا السبت. ويسعي الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.