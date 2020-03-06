محمد بن مزيد التويجري..تعرف على أحدث مستشاري الديوان الملكي السعودي..بروفايل

يعد محمد بن مزيد التويجري أحدث المنضمين الي الديوان الملكي السعودي حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيينه مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.





ونرصد خلال السطور القليلة القادمة السيرة الذاتية للمستشار محمد بن مزيد التويجري.





محمد بن مزيد التويجري، مستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير منذ 6 مارس 2020، وشغل قبل ذلك منصب وزير الاقتصاد والتخطيط





وشغل التويجري عدد من المناصب منها : وزير الاقتصاد والتخطيط و نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المصرفية العالمية والأسواق ،و الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات، و المدير العام، رئيس جي بي مورقان و رئيس مجموعة الخزينة في إدارة إتش إس بي سي (HSBC) ومسؤول العمليات المصرفية المؤسساتية طيار حربي مقاتل.









وحصل التويجري علي درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية حيث شارك في حرب الخليج عام 1991 متقلدًا العديد من الأوسمة التقديرية من رؤساء دول درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.





كما عُين أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة الشرقية وعضو ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.