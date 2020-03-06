مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق بني عبيد

لقى شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة إثر حادثة تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك على طريق بنى عبيد دوار سلامة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من بسكول الشوادى على طريق بنى عبيد دوار سلامة أمام بين توكتوك وسيارة ملاكى ووجود مصابين.





وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين تحطم التوكتوك بالكامل وإصابة ٤ أشخاص مقيمين قرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة بينهم إصابات خطيرة وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى عبيد.



