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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق بني عبيد

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة إثر حادثة تصادم بين سيارة ملاكى وتوكتوك على طريق بنى عبيد دوار سلامة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من  بسكول الشوادى على طريق بنى عبيد دوار سلامة أمام بين توكتوك وسيارة ملاكى ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين تحطم التوكتوك بالكامل وإصابة ٤ أشخاص مقيمين قرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة بينهم إصابات خطيرة وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى عبيد.

فيما لقى  طه خطاب ومقيم قرية ميت محمود مصرعه  متأثرا بإصابته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات .
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