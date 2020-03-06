AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا النقل والصناعة يبحثان إجراءات خدمة حركة التجارة مع الدول الأفريقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:31 م
وزيرا النقل والصناعة
وزيرا النقل والصناعة
Advertisements
أحمد أبوشوشة
اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحضور رؤساء هيئتي الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات الوزارتين، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الافريقية.

استعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة  الأفراد و البضائع بميناء السلوم البري  مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع  للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الالكترونية بالميناء.

كما تم مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات الجديدة، على حركة سيارات النقل وحجم البضائع حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء.

ثم استعرض وزير النقل الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري  بناء على توجيهات القيادة السياسية  كما  يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدان وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال أفريقيا.

وناقش الوزيران سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب أفريقيا، حيث  تم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا المالية والنقل: ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا

وزيرا المالية والنقل: ربط الموانئ البحرية بـ«النافذة الواحدة» إلكترونيا

تقضي على البيروقراطية.. صناعة البرلمان تشيد بربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة

وكيل نقل النواب: التوسع في إنشاء الموانئ الجافة يحقق طفرة في الأنشطة اللوجستية

وزير النقل يستعرض تطور البنية التحتية والفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات البريطانية

وزير النقل: انتهاء عملية الطرح وترسية لأول ميناء جاف ينشأ في مصر بـ ٦ أكتوبر

ترشيحاتنا

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

3 فئات ممنوعة من السفر عبر قطار الحرمين السريع

بسبب كورونا.. منع أحد أفراد بعثة الوداد المغربي من دخول تونس قبل لقاء النجم

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة .. رددها الآن

لاعب الأهلي السابق يحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة الترجي.. فيديو

سعر الدولار اليوم الجمعة 6-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر مصر بخير.. زيادة إنتاجية محصول البنجر بالبحيرة.. صور

لأول مرة.. شاهد العلامة التجارية الجديدة لـ BMW.. صور

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة