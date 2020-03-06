وزيرا النقل والصناعة يبحثان إجراءات خدمة حركة التجارة مع الدول الأفريقية

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحضور رؤساء هيئتي الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات الوزارتين ، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الافريقية.





استعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد و البضائع بميناء السلوم البري مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الالكترونية بالميناء.





كما تم مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات الجديدة، على حركة سيارات النقل وحجم البضائع حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء.





ثم استعرض وزير النقل الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري بناء على توجيهات القيادة السياسية كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدان وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال أفريقيا.



