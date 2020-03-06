هل تأثرت حركة السفن العابرة بقناة السويس بانتشار كورونا؟ الفريق أسامة ربيع يجيب





ويجيب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس على هذا السؤال، قائلا إن حجم التجارة الصينية المارة بقناة السويس لم يتأثر بعد انتشار فيروس كورونا".





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وأضاف ربيع، أن السفن الصينية العابرة من قناة السويس في شهر يناير الماضي لم تتراجع بل أكثر من نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي.





وأشار "ربيع" إلى أنه حال تحول فيروس كورونا إلى وباء وبالأخص فى الصين، فمن الممكن أن تتأثر قناة السويس، موضحا أنه يتم تحفيز بعض السفن الأخرى للعبور إلى قناة السويس من أجل التغلب على تراجع معدلات السفن حال تفشي فيروس كورونا.





ويقول جورج صفوت صبحي المتحدث الرسمي بهيئة قناة السويس -لـ صدى البلد - إن القناة تتبع منذ أكثر من عام، سياسات تسويقية مرنة لجذب السفن للعبور بمجراها الملاحي.





ونوه جورج إلى أن هيئة قناة السويس تعتمد على سياسات مرنة للتسويق وذلك لتشجيع السفن على استخدام قناة السويس لجذب عملاء جدد وهي منح خصومات الخطوط الطويلة وتخفيضات رسوم العبور لبعض أنواع السفن وحافز الكميات لسفن الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى التعاون مع خط أنابيب سوميد.

تساؤلات عديدة، أثيرت في الأذهان، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بدولة الصين ومنها لدول كثيرة في العالم، وكان على رأس الأسئلة المثارة ، هل تأثر عدد السفن العابرة للمجرى الملاحي بقناة السويس، بانتشار الفيروس؟، وهل تأثرت التجارة الصينية العابرة للقناة؟ .