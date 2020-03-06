جمعية شريان الحياة تحتفل بعامها الـ 20 بـ تمريض عين شمس

استقبلت د. سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس ود. هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جمعية شريان الحياة برئاسة د. محسن الألفى أستاذ الأطفال بكلية الطب بالجامعة، احتفالا بمرور 20 عاما على إنشاء الجمعية بحضور طلاب من كليتى الطب والتمريض بالجامعة وبعض من أعضاء هيئة التدريس.



