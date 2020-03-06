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تعليم

جمعية شريان الحياة تحتفل بعامها الـ 20 بـ تمريض عين شمس

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:59 ص
جمعية شريان الحياة
جمعية شريان الحياة تحتفل بعامها ال ٢٠بتمريض عين شمس
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قســم التعليــــم

استقبلت د. سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس ود. هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جمعية شريان الحياة برئاسة د. محسن الألفى أستاذ الأطفال بكلية الطب بالجامعة، احتفالا بمرور 20 عاما على إنشاء الجمعية بحضور طلاب من كليتى الطب والتمريض بالجامعة وبعض من أعضاء هيئة التدريس.


على هامش اليوم قامت الجمعية بحملة توعوية صحية وحفزت الطلاب علي التبرع بالدم، وقدمت نصائح فى مجال التوعية بمبادئ الحياة الصحية الصحيحة، وأهمية نشر ثقافة التبرع التطوعى الأمن بالدم و مشتقاته.


وأوضحت د. سحر موسى إلى أن الجمعية هى واحدة من المؤسسات الرائدة فى مجال التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع التطوعي على مدار 20 عاما داخل أسوار الجامعة وخارجها .

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