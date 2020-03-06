الذكرى 31 لعودة طابا لحضن الوطن.. كيف استعدت سيناء للاحتفال

استعدت محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى ٣١ لعودة طابا لحضن الوطن بالتحكيم الدولي وذلك اليوم الذي اتخذت منه جنوب سيناء عيدا قوميا لها في ال١٩ من مارس من كل عام .
وقد عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع رؤساء المدن ومديري العموم لتحديد المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في العيد القومي وإعداد برنامج الاحتفال .
وقد تابع المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء استعدادات مدينتي نويبع وطابا.
بتكليف من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة شملت جولته التفقدية أعمال تطوير طريق "نويبع - دهب" بطول 27 كم إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتكلفة 166 مليون جنيه.
بالإضافة لأعمال الصيانة الطارئة والعاجلة لمسافة 25 كم تبدأ من كمين دهب اتجاه نويبع إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتكلفة 37 مليون جنيه سيتم الانتهاء منه أواخر مارس 2020 وذلك لتقليل الحوادث ومخاطر الطريق ويساعد في سيولة وتسير ويسر الحركة على هذا الطريق عبر مدينة دهب ونويبع.
علاوة على متابعة أعمال إنشاء عدد 2 ملعب خماسي بالنجيل الصناعي والإضاءة الليلية و مسجد السلام بمنطقة الشاليهات بنويبع والذي سيتم افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والحجر الصحي بمنفذ طابا .
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