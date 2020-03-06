الذكرى 31 لعودة طابا لحضن الوطن.. كيف استعدت سيناء للاحتفال

استعدت محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى ٣١ لعودة طابا لحضن الوطن بالتحكيم الدولي وذلك اليوم الذي اتخذت منه جنوب سيناء عيدا قوميا لها في ال١٩ من مارس من كل عام .









وقد عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع رؤساء المدن ومديري العموم لتحديد المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في العيد القومي وإعداد برنامج الاحتفال .