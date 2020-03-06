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أخبار العالم

بعد اتفاق بوتين أردوغان.. دخول 150 آلية عسكرية تركية إلى سوريا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:50 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 150 آلية عسكرية تركية دخلت إلى سوريا منذ أمس الخميس، رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، والذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو.

وخرقت المليشيات التركية المتواجدة في محافظة إدلب، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان. 



وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قتلت 21 شخصًا من أفراد الجيش العربي السوري، مشيرةً إلى أن المليشيات التركية دمرت مدفعين وقاذفين للصواريخ.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.
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