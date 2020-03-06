إحنا زي الفل.. لماذا لم تخضع وزيرة الصحة ومرافقيها لـ العزل.. خالد مجاهد يكشف السبب

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم عمل الإجراءات الوقائية والاحترازية لوزيرة الصحة والوفد المرافق لها، فور وصولهم مطار القاهرة، من خلال فريق الحجر الصحي بقياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.





وأكد مجاهد، في تصريحات لصدى البلد أ ن الوزيرة والوفد المرافق لها، سيباشرون عملهم دون أي مشكلة ، مضيفا أن لا يوجد أي أعراض سلبية عليهم، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.









وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية.





ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.



