بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يجسد شخصية هشام عشماوى فى مسلسله الجديد

-"كنت مستنياه المسلسل جدا" وأضاف أخر " هيكون مسلسل حلو ربنا يوفقك دايما" وقالت أخرى " ربنا يوفقك يارب".

وأضاف أخر " ربنا يوفقك انت انسان محترم".



