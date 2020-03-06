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وزيرة التعاون الدولي: إنجاز مشروع مصرف بحر البقر فى هذا الموعد.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:25 م
رانيا المشاط ، وزيرة
رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى
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شيرين عادل
قالت رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، إن كافة المشاريع التى دشنتها الحكومة المصرية ترتكز على أهداف التنمية المستدامة في شتى القطاعات .

وأوضحت  وزيرة التعاون الدولى ، خلال تقرير خاص  مع  الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن وتيرة العمل  بمشروع مصرف بحر البقر ضمن مشروعات تنمية سيناء بشرق بورسعيد بدأت فى يوليو 2019 ومن المقرر الانتهاء منه عام 2021. 

وأشارت رانيا المشاط  ، إلى أن مشروعات البنية التحتية فى كافة بلدان العالم تعتمد على الشراكة ما بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص للتنسيق بين الجهات المختلفة .

ولفتت   رانيا المشاط  ،  إلى أن برامج التنمية وتدشين الأنفاق تعتمد على القدرة على الوصول وهو ما يشجع على الاستثمار ، والقطاع الخاص وانتقال المواطنين من مكان لآخر بسهولة ويسر .

وتابعت ، رانيا المشاط  ، بأن  المشروعات الموجودة  فى منطقة بورسعيد الجديدة والمنطقة الصناعية فى السويس مع  مشروعات  تحلية المياه تشجع على التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
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