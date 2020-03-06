وزيرة التعاون الدولي: إنجاز مشروع مصرف بحر البقر فى هذا الموعد.. فيديو

قالت رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، إن كافة المشاريع التى دشنتها الحكومة المصرية ترتكز على أهداف التنمية المستدامة في شتى القطاعات .





وأوضحت وزيرة التعاون الدولى ، خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وتيرة العمل بمشروع مصرف بحر البقر ضمن مشروعات تنمية سيناء بشرق بورسعيد بدأت فى يوليو 2019 ومن المقرر الانتهاء منه عام 2021.





وأشارت رانيا المشاط ، إلى أن مشروعات البنية التحتية فى كافة بلدان العالم تعتمد على الشراكة ما بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص للتنسيق بين الجهات المختلفة .





ولفتت رانيا المشاط ، إلى أن برامج التنمية وتدشين الأنفاق تعتمد على القدرة على الوصول وهو ما يشجع على الاستثمار ، والقطاع الخاص وانتقال المواطنين من مكان لآخر بسهولة ويسر .





وتابعت ، رانيا المشاط ، بأن المشروعات الموجودة فى منطقة بورسعيد الجديدة والمنطقة الصناعية فى السويس مع مشروعات تحلية المياه تشجع على التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.