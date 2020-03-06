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أخبار البلد

11 عضوا يوقعون فى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين اليوم

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

سجل بكشوف الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين منذ فتح باب التسجيل فى العاشرة من  صباح اليوم وحتى الحادية عشر ١١ عضوا فقط .

 

 وفتحت نقابة الصحفيين باب  التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم استعدادا للاجتماع العادي للجمعية العمومية المقرر انعقاده حال اكتمال النصاب القانونى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و إقرار مشروع الميزانية .

 

 ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.

 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها  اليوم فى الدعوة الأولى المقرر لها ٦ مارس ٢٠٢٠ وذلك إعمالا لنص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ لقانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

 

 

 كما يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس ٢٠١٩ ، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠١٩ إلى فبراير ٢٠٢٠ ،واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ القرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ وتفويض المجلس فى إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.

 

 وكان قد وجه المجلس الدعوة لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة باقتراحاتكم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية.

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