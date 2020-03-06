بدء التسجيل فى عمومية الصحفيين لاعتماد الحساب الختامي وإقرار الميزانية

فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم استعدادا للاجتماع العادي للجمعية العمومية المقرر انعقاده حال اكتمال النصاب القانونى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و إقرار مشروع الميزاني.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.





ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها اليوم فى الدعوة الأولى لها ٦ مارس ٢٠٢٠ وذلك أعمالا لنص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ لقانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

كما يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس ٢٠١٩، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠١٩ الى فبراير ٢٠٢٠ ،واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ القرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ وتفويض المجلس فى إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.





وكان قد وجه المجلس الدعوة لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة باقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية.