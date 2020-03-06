الزمالك استغل أخطاء الترجي الدفاعية.. نبيل معلول ينتقد أداء الفريق التونسي



وأكد نبيل معلول أن المواجهتين السابقتين لم تشهد اختلافا كبيرا من الناحية الفنية وأداء مستوى اللاعبين.

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي تويتر قائلا :" أي خطة سيدخل بها الترجي لقاءه أمام الزمالك؟ المواجهتان السابقتان لم تشهدا اختلافا كثيرا لاسيما من الناحية التكتيكية والتي أنتجت نفس السيناريو في إدارة المدربين واللاعبين للقاء، الزمالك استغل أخطاء الترجي الدفاعية الفردية والجماعية عكس الترجي الذي لم يحسن استغلال فترة قوته.





وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب تونس:" تفادي مثل هذه النقاط سيجعل الترجي أكثر قوة مع إجبارية التركيز على ما يجري في الميدان لا غير.. إن شاء الله يعود الترجي ويحقق الفوز ويكون طرفا في المربع النهائي.

انتقد نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي أداء الترجي التونسي خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاءين السابقين والتي انتهت بنفس النتيجة "3-1"، في السوبر الإفريقي وذهاب دوري أبطال إفريقيا .