للاهتمام بصحة المرأة وجمالها.. انطلاق مؤتمر la femalo .. صور





وتقرر إطلاق أول تطبيق فى مصر خلال فاعليات المؤتمر، والذي يسعى لتوفير كافة احتياجات المرأة من أطباء فى كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها المرأة من صحة وجمال.





ويشارك في المؤتمر مجموعة مميزة من الأطباء وخبراء التجميل والبلوجر الأشهر في هذا المجال، وسوف يتم عقد محاضرات لتوعية النساء حول كيفية الاهتمام بجمالهن، وصحتهن.





ومن أبرز الحضور الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي رئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان، وصاحب مبادرة أنت الأهم، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتورة نور الزيني محاضر في الجامعة الأمريكية ، ومهتمة بقضايا تمكين المرأة.





كما يشارك بالحضور الدكتور محمد عماد أسنان، والدكتور شهيرة الغلبان استاذة والأمراض الجلدية والتجميل، والدكتور أحمد عوض الله مؤسس ومدير مستشفي دار الطب، والدكتور شام الذهبي ابنة أصالة، ومصفف شعر النجمات هيثم دهب.



