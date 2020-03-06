عميد آثار الفيوم عضوا فى لجنة التاريخ بـ وزارة الثقافة

أصدرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة مدتها سنتان.





تم اختيار الدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميد كلية الآثار – جامعة الفيوم عضوًا بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عامين قادمين 2020-2022.





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يأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة كما وردت في رؤية مصر 2030.





وتضمن التطوير الأخير للجان المجلس الأعلى للثقافة استحداث سبع لجان جديدة تحت مسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية. كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.





وبلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الأخير أربعة وعشرين لجنة. بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة خمسة عشر عضوا روعي في اختيارهم معايير الكفاءة والخبرة ، كما روعي التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.