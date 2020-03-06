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والد الشهيد عمرو إبراهيم: ابنى اختار الشيخ زويد معقل الأبطال.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:31 م
والد الشهيد نقيب
والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد
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شيرين عادل
قال والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، إن نجله كان يمتاز بالتفوق طيلة مراحل تعليمه، بالإضافة لسماحته وطيب خلقه.

وأضاف والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران فى برنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، أن نجله الشهيد كان هادئ الطباع لم يفتعل أى أزمات طيلة حياته. 

ولفت والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، إلى أن نجله اختار بإرادته الشيخ زويد بعد ان قام قائد الكتيبة قام بتخيير الضباط ما بين شمال سيناء أو جهة أخرى ليختار الشهيد الشيخ زويد خاصة لأنها معقل الأبطال والبطولات. 

وأشار والد الشهيد نقيب مهندس عمرو إبراهيم محمد، إلى أن نجله الشهيد لم يكمل 3 أشهر بمنطقة الشيخ زويد قبل استشهاده.


برنامج "هذا الصباح " على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة، تقديم المذيعتين أسماء مصطفى وخلود زهران، تقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمعة.
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