ميكروباص رانيا.. الرئيس السيسي يدعم المرأة ماديا ومعنويا.. فيديو

عرضت فضائية مصر الأولى تقريرا عن السيدة "رانيا" التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة "ميكروباص".





جاء في التقرير أن الرئيس السيسي فور متابعته مداخلة السيدة "رانيا" فى أحد البرامج المذاعة على القناة، طالب وزيرة التضامن الاجتماعي "نيفين قباج" بسرعة التواصل مع "رانيا" وإعطائها "ميكروباص".





وأشار التقرير إلى أن رد فعل الرئيس السيسي مع طلب "رانيا" ليس الأول من نوعه، فقد قام بالعديد من الخدمات إلى النساء المصريات لمساعدتهم على العمل وكسب المال.





ويؤكد ذلك يقظة الرئيس السيسي، ومتابعته للشارع المصري والمواطنين عن قرب، وسرعة تلبية طلباتهم.