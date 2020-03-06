عمليات بغداد: إصابة عدد من القوات الأمنية بإطلاق نار في ساحة الخلاني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إصابة عدد من القوات الأمنية جراء إطلاق نار في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.





وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قواتنا الأمنية في ساحة الخلاني ببغداد تعرضت، اليوم، إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، مما أسفر عن جرح عدد من العناصر الأمنية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".





ودعت قيادة عمليات بغداد، المتظاهرين إلى تشخيص الذين قاموا بإطلاق النار، من أجل المحافظة على سلمية التطاهرة، مشددة على أن استخدام الأسلحة النارية واطلاق النار ينفي صفة السلمية منها.





وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت أمس الخميس، أن القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل مثيري الشغب في مدخل جسر السنك من جهة الخلاني ببغداد ، ورغم هذه الاعتداءات تواصل واجباتها وهي ملتزمة بأعلى درجات ضبط النفس وتتعامل بمهنية عالية.



