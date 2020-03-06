حادث مرعب وتحويلات مرورية وهجوم للأتربة.. ماذا حدث على الطرق فجر الجمعة ؟

خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ومراحل المشروع القومى للطرق والذى توليه الدولة إهتمامًا بالغًا، حيث سيتم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، لرفع كفاءته. أعلنت الادارة العامة للمرور في بيان لها، عن البدء في أعمال تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ، وذلك ضمن





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تشمل أعمال التوسعة والتطوير على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، المناطق الواقعة من أسفل محور سعد الدين الشاذلى وحتى أسفل محور 30 يونيو، وذلك بمسافة 65 كيلو مترا بطول الطريق لرفع الكفاءة، وخفض التكدسات والكثافات والزحام المروري، والحد من الحوادث المرورية.





في ذلك الإطار، اضطلعت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، على أن تبد أعمال التطوير السبت 7 مارس 2020.





- الطرق البديلة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

القادم من الإسماعيلية وبورسعيد

وأوضحت خريطة الإدارة التى أعدتها لتسهيل الحركة المرورية، أنه يتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة الصعود لطريق محور 30 يونيو إتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.





القادم من الصالحية وفايد

ويتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان إستخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.





القادم من دمياط وبورسعيد

و يتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.





القادم من بلبيس

و يتوجب على السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.





القادم من القاهرة إلي العاشر من رمضان

و يتوجب على القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان إتجاه القاهرة.





القادم من القاهرة إلي الإسماعيلية

والقادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم إستخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والإستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية .





سكان الشروق والمستقبل

بالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل إتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.





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وفي سياق متصل وجهت وزارة الداخلية للمواطنين الى مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الأتربة والرياح، حيث رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

خدمات الإغاثة على الطرق وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

- نصائح هامة للقيادة في الآتربة والشبورة والأمطار وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن. ٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا . ٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك . ٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى . ٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة . ٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة . ٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث . ٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة. ٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة. ١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.





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فيما لقي ١٢ شخصا مصرعهم وأصيب ١١ آخرون إثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية





تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز أبوصوير بوقوع الحادث قرب مركز ومدينة أبوصوير علي طريق ٣٦ الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.





وقام الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية برفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.





وتنوعت الإصابات بحسب المصادر الطبية إلي كسور مختلفة واشتباه في ارتجاج في المخ والبطن وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم.





وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بإرسال فريق من النيابة العامة بإشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية لمعاينة السيارات وانتداب لجنة من المرور لفحص السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وسؤال المصابين حين تماثلهم للشفاء.