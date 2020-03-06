حادث مرعب وتحويلات مرورية وهجوم للأتربة.. ماذا حدث على الطرق فجر الجمعة ؟

أعلنت الادارة العامة للمرور في بيان لها، عن البدء في أعمال تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وذلك ضمن خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ومراحل المشروع القومى للطرق والذى توليه الدولة إهتمامًا بالغًا، حيث سيتم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، لرفع كفاءته.
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تشمل أعمال التوسعة والتطوير على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، المناطق الواقعة من أسفل محور سعد الدين الشاذلى وحتى أسفل محور 30 يونيو، وذلك بمسافة 65 كيلو مترا بطول الطريق لرفع الكفاءة، وخفض التكدسات والكثافات والزحام المروري، والحد من الحوادث المرورية.
- مدة ووقت تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
في ذلك الإطار، اضطلعت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، على أن تبد أعمال التطوير السبت 7 مارس 2020.
- الطرق البديلة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
القادم من الإسماعيلية وبورسعيد
وأوضحت خريطة الإدارة التى أعدتها لتسهيل الحركة المرورية، أنه يتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة الصعود لطريق محور 30 يونيو إتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.
القادم من الصالحية وفايد
ويتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان إستخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.
القادم من دمياط وبورسعيد
ويتوجب على السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.
القادم من بلبيس
ويتوجب على السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.
القادم من القاهرة إلي العاشر من رمضان
ويتوجب على القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان إتجاه القاهرة.
القادم من القاهرة إلي الإسماعيلية
والقادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم إستخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والإستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية .
سكان الشروق والمستقبل
بالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل إتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.