وزير الأوقاف يوجه رسالة بسبب كورونا

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، بعدم نشر الشائعات والحصول على المعلومات عن فيروس كورونا من المصادر الرسمية والوزارات المعنية مشيرا إلى أن هناك جماعات تستغل هذه الأمور في نشر الشائعات.





وأوضح جمعة، خلال خطبة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي في بورفؤاد، أنه يجب ألا ننقل أي معلومة إلا بالتأكد من صحتها حتى لا تنشر الأكاذيب والشائعات، حيث يجب أن ننتبه لما نقول، أو ما نشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف وزير الأوقاف ، أنه لو اتقى الإنسان ربه، فإنه لن يتكبر، أو يستعلى على غيره بعمله أو ماله، منوها بأن الإنسان المؤمن لا يأتي منه إلا كل خير.



