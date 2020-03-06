ديانا حداد في حوار لـ صدى البلد: معنديش مانع أغني مهرجانات.. ولا تهمني الألقاب

- تاريخي الفني يحلم به كثير من النجوم.. وهذه تفاصيل ألبومي الجديد

- لست ضد دخول بناتي عالم الفن.. ودويتو مع مطرب عالمي قريبا

- كثرة برامج المواهب ظلمت الأصوات الناجحة.. وأنا أحق بالغناء باللهجة الخليجي من غيري

- هذا سبب غيابى عن طرح الألبومات.. وقديما كنت أسير مع «الموجة»

- أهتم بالسوشيال ميديا.. وهذا سبب غيابي عن تونس 20 عاما





"برنسيسة الغناء العربي" هكذا تلقب بالمطربة الكبيرة ديانا حداد، كما أن لها العديد من الألقاب، ولكن هذه المسميات لا تهمها، فديانا تترك دائما تاريخها الكبير ليتحدث عنها وليس ألقابها، تعمل وتجتهد لتصنع مجدا أكبر مما حقته، مشوار فني كبير لن ترصده كلمات ولكن يمكن تلخيصه في اسم ديانا حداد.

"ديانا" تحضر الكثير من المفاجآت لجمهورها، فبعد أن طرحت أغنية "ماحد يحس بالعاشق" تستعد لأن تطرح ألبوم كبيرا بعد غياب عن الساحة الفنية، ولكنها كانت قريبة للأغاني السينجل.





"صدى البلد" حاور المطربة ديانا، وكشفت لنا عن كواليس ألبومها الجديد، وكيف رأت النجاح الكبير لأغنية "ماحد يحس بالعاشق"، كما أبدت رأيها في أغاني المهرجانات، وقرار الفنان هاني شاكر بوققها.

ماذا عن ردود الأفعال حول أغنية "ماحد يحس بالعاشق" التى طرحتيها فى عيد الحب؟

أنا سعيدة جدا بالأصداء التى حققتها الأغنية، لأن الجمهور يحب اللون البدوي مني، وأنا أيضا منذ فترة طويلة ولم أصور كليب، فالجمهور أبدى إعجابه بالعمل، ورأيت فيديوهات كثيرة من الفانز يغنون "ماحد بيحس بالعاشق".

ما سبب غيابك 4 سنوات عن طرح الألبومات واتجاهك للأغاني السينجل؟

الألبوم يحتاج إلى جهد كبير كى أقدم من خلاله أغاني ترضى أذواق الجمهور، إلى جانب هذا فالجمهور يركز على أغنية أو أغنيتين من الألبوم ويتجاهل الباقي، فيجب أن تكون جميع الأغاني قوية لكي تجذبهم، و الأغاني السينجل يمكنها الانتشار سريعا والحصول على حيز جيد، وتصويرها سهل أيضا.

ما السر وراء قلة أغانيك باللهجة المصرية؟

أنا متواجدة وفاتحة الباب، وإذا كان هناك ملحن لديه عمل جيد فليتقدم به إلى، وأنا أنفذه على الفور، وأنا قدمت أغاني كثيرة لمصر، ولكن الآن الإنتاج أصبح صعبا، ولكني متفائلة وأغنية يا جمالو باللهجة المصري.

يقول البعض أنك تميلين للغناء باللهجة الخليجية على الرغم من أنك لبنانية.. فما رأيك؟

هذا الأمر ليس مضبوط، أنا أحب أغني بأكثر من لهجة، ولا أعرف ما السبب الذي يدفعهم لأن يقولوا هذا، مع العلم أنني أحق من غيري بالغناء باللهجة الخليجي لأنني أحمل الجنسية الإماراتية وأيضا بناتي، كما أنني أحب أيضا الغناء باللهجة العراقي، لأن الفن هناك جميل ورائع.

بداياتك الفنية كانت عن طريق برامج المواهب.. فما رأيك بها الآن؟

هناك الكثير من البرامج جيدة، ولكن انا لست مع الكثرة، لأن هناك أصوات جيدة تخرج من برامج المواهب ولا تاخذ حقها، ويجب أن نترك المواهب تأخذ حيز من النجومية، ولكن حينما ينتهي برنامج يخرج أخر فلا يركز الجمهور مع الفائزين، كما أن شركات الإنتاج أصبحت قليلة جدا، والأمر أصبح صعبا، لذلك كل ما اريد أن يكون هناك برنامج كل عامين، حتى نعطي للشباب حقها.

رغم مشاكل الإنتاج.. كيف يكون العائد للفنان؟

الحفلات هى الطريق الوحيد لنا للحصول على المال، والفنان الناجح يقدم الكثير من الحفلات، كما أننا لسنا مثل الغرب، فعندما يتوفى لديهم فنان تعيش عائلته على الفوائد الخاصة به، ولكن هنا لا.

هل من الممكن أن نرى ديانا حداد تغني مهرجانات؟

ما المانع فى هذا، أنه تطوير وليس خطأ أن يقدم الفنان هذا النوع ولكن بما يتوافق معي، وأختار كلمات مناسبة، ونقدم الجديد فى الموسيقي والتوزيع، ونحن فى الشعوب العربية عاطفيين ونميل إلى الأغاني الدرامية، لأننا شعب بنحب نعيط.

ما رأيك فى قرار الفنان هاني شاكر بوقف أغاني المهرجانات؟

كل التحية والتقدير للفنان هاني شاكر، أنا لا أعرف التفاصيل بشأن هذه القضية، وأكيد هو لديه نظرة مختلفة وسبب يراه غير مناسب.

هل تهتمين بالألقاب؟

ولا تفرق معي الألقاب، لأنني مطربة من الصف الأول ولي حضوري وتاريخي وأرشيفي الفني، كثير من النجوم يتمنوا أن يصلوا له، وأنا موجودة بقوة.

هل تمانعين دخول بناتك (صوفي وميرا) عالم الفن؟

الصغيرة تغني ولكن لاتحب أن تكون فنانة، وانا لست ضد هذا، وعمري ماضغطت عليهن، فأنا تغيرت، كنت قديما صارمة ولكن الآن أصبحت مختلفة.

منذ عام 2000 وأنت لم تتواجدي فى مهرجان فني بتونس فما السبب؟

هذا أمر طبيعي رغم هذا الغياب إلا أني متواجدة فى مهرجانات أخرى، وقد لم تسمح الظروف لي أن أتواجد، أو لست أملك ما أقدمه للجمهور، لأنني دائما أحب أن يكون لدي عمل أتواجد به، ما بحب أحرق نفسي، وأدرس خطواتي جيدا وأخرج فى الوقت الصحيح.

ما مدى اهتمامك بالسوشيال؟

أنا أهتم بالسوشيال ميديا كثيرا، وبشرف بنفسي على الأكونتات الخاصة بي، ماعدا "فيسبوك" فهناك أدمن من مصر هو من يتصرف به ولكن بإشرافي.

كيف رأيتي تخطي أغنية "إلى هنا" حاجز الـ100 مليون مشاهدة؟

رأيت هذا النجاح بالأرقام، بحفلاتي بالجمهور الكبير الحافظ للأغنية، وبالعنصر النسائي المتأثر بها، وهذا نجاح كبير جدا، وكما نقول السهل الممتنع.

هل عرض عليك أن تتواجدي عضو لجنة تحكيم لبرامج المواهب؟

انا كنت أول فنانة ببرامج المواهب، وإذا حسيت أني أريد أن أفعل هذا الآن أريد أن أقدم شيئا جديدا دون أكرر نفسي، وأنا حريصة أن يكون لي حضور ولى منطقة خاصة بي، لأن أصبح هناك كثرة.





ما الذي تغير بداخل ديانا؟

قديما كنت أخذ أراء الناس ولكن الآن أصبحت أفعل ما أومن به، وكنت أسير مع الموجة ولكن دلوقت لا، وأصبحت أكثر ثقافة والدينا بتعلم.

هل من الممكن أن نرى لكي ديو قريبا؟

بالفعل هناك ديو قريبا مع مطرب عالمي.





ماذا عن تفاصيل ألبومك الجديد؟

هناك أغاني جاهزة، وأخرى قيد التحضير، ولدي مجموعة كبير من الأغاني المصري والمغربي.