رونالدينيو يغادر مكتب المدعي العام بعد احتجازه في باراجواي.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لحظة مغادرة النجم البرازيلي رونالدينيو مكتب المدعي العام بعد احتجازه في باراجواي.

قال تقرير صحفي إسباني، أمس الخميس، إن رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق، وشقيقه، كان رهن الاعتقال لدى الشرطة في باراجواي.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ألقي القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو في باراجواي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.





وأشارت إلى أنه تم احتجاز رونالدينيو وشقيقه في فندق فخم، لحين عرضهما على المدعي العام، للإدلاء بشهادتهما حول واقعة التزوير.





وقال الشقيقان إنهما ذهبا إلى العاصمة أسونسيون بدعوة من رجل الأعمال نيلسون بيلوتي، لحضور حفل خيري وحفل توقيع كتاب، كما أن رونالدينيو زعم نيته تقديم مساعدة لأحد البرامج الطبية الخاصة بالأطفال في باراجواي.





وذكرت وسائل إعلام في باراجواي أن لجوء رونالدينيو إلى التزوير يعود لمعاناته من مشكلات قانونية في البرازيل تمنعه من مغادرة بلده.