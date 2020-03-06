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أخبار العالم

الشرطة التونسية: منفذ التفجير الانتحاري حاول اقتحام السفارة الأمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:35 م
تفجير انتحاري قرب
تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في تونس
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الشرطة التونسية أن انتحاريًا كان يحاول اقتحام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، قبل أن يفجر نفسه في نقطة قريبة منها.

ونشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.

ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.

وأصيب 6 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.
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