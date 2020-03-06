AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

إجماع المشاركين بمنتدى داكار على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:15 م
إجتماع المشاركين
إجتماع المشاركين بمنتدى داكار
Advertisements
محمود ضاحي
أجمع المشاركون في اليوم  الثاني لمنتدى داكار ٢٠٢٠ حول دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الإسلامي وحماية مؤسساته على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف في أداء دورهما في مواجهة بعض الدول التي تريد التفرقة والتشرذم بعيدا عن منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف مما يهدد وحدة العالم الإسلامي.

ومن جانبه قال زين السادات أمين عام منتدى داكار ٢٠٢٠ أن هذا المنتدى هدفه الرد على اجتماع كوالالمبور بين تركيا وقطر الذين يحاولون الابتعاد عن المؤسسات الرسمية التاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف من خلال خلق كيانات موازية تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المسلمين العامة.

وأضاف أن هدف المؤتمر هو رسالة قوية من منظمات المجتمع المدني في مختلف الدول الإسلامية لتأكيد ودعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف. 

ومن جانبه قال الشيخ رمضان عبد المعز إن من أهم الأمور التي أكد عليها الدين الحنيف وحدة الامة ووحدة الصف في كثير من الآيات القرآنية.

وأضاف أن وحدة الصف من خلال منظمة التعاون الإسلامي على سبيل المثال شئ جيد ومحمود  ولنجاح هذه المنظمات وأن تؤتي ثمارها لابد من إنكار الذات كما حدث بين  أسامة بن زيد وأبوبكر الصديق في أحد الغزوات وأكد أن الأمن لا يأتي إلا بالوحدة والرزق لن يأتي إلا بالتعاون.

وقال سعيدي عبد الرحمن الباحث بالجامعة الجزائرية أن وحدة الإسلام والمسلمين تستدعي الالتفاف حول منظمات المجتمع الإسلامي الكبرى والتاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات المؤتمر التعريفي لبرنامج فرصة بأسيوط

التدخلات الأجنبية في الشأن العربي على طاولة منتدى داكار مارس المقبل

5 مارس.. انعقاد منتدى دكار لمنظمات المجتمع المدني برئاسة العرابي

رهانات قطر وتركيا تتهاوى.. مهاتير محمد يستقيل من رئاسة وزراء ماليزيا.. أحد أهم داعمي الإخوان في العالم.. انشغل بمشاكل الجماعة وفشل في حل مشكلات بلاده.. تسبب في انهيار العملة وخروج الاستثمارات الأجنبية

برعاية الرئيس السنغالي.. انطلاق فعاليات منتدى داكار لوحدة العالم الإسلامي.. صور

قرينة الرئيس السنغالي: يجب توحيد جهودنا لدعم وحدة العالم الإسلامي ومنظماته.. صور

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الجمعة 6-3-2020

وزير التعليم يقرر تخفيض 50 % من المصروفات لهؤلاء الطلاب العام القادم.. مستند

بعد ساعات من زفافها.. سقوط عروس من شرفة غرفة النوم

قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. الترجي يصدر بيانا رسميا إلى جماهيره

اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر

وسط إجراءات وقائية.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة بالحرم المكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

تاريخ في حارة .. برجوان وصل لدرجة كبير الخدم وقتله ابن العزيز بالله ..صور