إجماع المشاركين بمنتدى داكار على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف

أجمع المشاركون في اليوم الثاني لمنتدى داكار ٢٠٢٠ حول دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الإسلامي وحماية مؤسساته على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف في أداء دورهما في مواجهة بعض الدول التي تريد التفرقة والتشرذم بعيدا عن منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف مما يهدد وحدة العالم الإسلامي.





ومن جانبه قال زين السادات أمين عام منتدى داكار ٢٠٢٠ أن هذا المنتدى هدفه الرد على اجتماع كوالالمبور بين تركيا وقطر الذين يحاولون الابتعاد عن المؤسسات الرسمية التاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف من خلال خلق كيانات موازية تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المسلمين العامة.





وأضاف أن هدف المؤتمر هو رسالة قوية من منظمات المجتمع المدني في مختلف الدول الإسلامية لتأكيد ودعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف.





ومن جانبه قال الشيخ رمضان عبد المعز إن من أهم الأمور التي أكد عليها الدين الحنيف وحدة الامة ووحدة الصف في كثير من الآيات القرآنية.





وأضاف أن وحدة الصف من خلال منظمة التعاون الإسلامي على سبيل المثال شئ جيد ومحمود ولنجاح هذه المنظمات وأن تؤتي ثمارها لابد من إنكار الذات كما حدث بين أسامة بن زيد وأبوبكر الصديق في أحد الغزوات وأكد أن الأمن لا يأتي إلا بالوحدة والرزق لن يأتي إلا بالتعاون.





وقال سعيدي عبد الرحمن الباحث بالجامعة الجزائرية أن وحدة الإسلام والمسلمين تستدعي الالتفاف حول منظمات المجتمع الإسلامي الكبرى والتاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف.



