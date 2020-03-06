ارتفاع كبير لـ أسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 14 جنيها

سجلت اسعار الذهب في مصر في منتصف التعاملات اليوم الجمعة 6-3-2020 ارتفاعًا كبيرا بلغ 14 جنيها لكل جرام، ليصل سعر الجرام الواحد من عيار21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو729 جنيها.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة 6 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 833 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 819 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 764 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 751 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 729 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 717 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 625 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 615 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 486 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 478 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,832 جنيها بعد أن سجل نحو 5,736 جنيها.



