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محافظات

بسبب تزويغهم من العمل.. إحالة 25 موظفا للتحقيق بالبحيرة

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة 25 موظفا للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالإدارة الصحية والتعاون الزراعي والطب البيطري بالدلنجات وتلاحظ غياب 25 موظفا دون سند قانونى أمس الخميس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأكد اللواء هشام آمنة  - محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت   الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

ونوه إلى استمرار  تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير .

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