شبانة: ضعف الإقبال بعمومية الصحفيين يعكس ثقتهم في مجلس النقابة

قال الكاتب الصحفى محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه من المعتاد أن الإقبال يكون ضعيفا في الدعوة الأولى للجمعية العمومية، مما يؤكد ثقة الأعضاء فى مجلس النقابة.

وأوضح شبانة في تصريح له على هامش حضوره الجمعية العمومية اليوم إن المجلس تلقى مقترح واحد فقط من أحد الأعضاء يتعلق بحقوق الصحفيين وإغلاق الصحف، لافتا إلى أنه بعد فشل الانعقاد الأول اليوم سيتم توجيه الدعوة للانعقاد الثاني لعمومية الصحفيين بعد أسبوعين في 20 مارس الجاري.

واضاف شبانة: نثق في أمناء الصندوق، وتأخر إرسال الميزانية للأعضاء بسبب الطباعة حيث نبحث عن أفضل العروض، علما بأن توجيه الدعوة عبر البريد فقط يكلف 50 ألف جنيه" مشيرا إلى أنه من له الحق في اعتماد الميزانية من عدمه الجمعية العمومية المجلس يناقش اكين الصندوق والمدير المالي فقط وعندما لم تنعقد الجمعية العمومية يفوض المجلس في اعتماد الميزانية.