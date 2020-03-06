وزير الأوقاف: 2.8 مليار جنيه لتطوير المساجد و 1170 مدرسة للقرآن.. فيديو

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، أن ما قامت به مصر من إعمار للمساجد في عهد الرئيس أمر يدعو للفخر، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف خلال 6 سنوات فقط أنفقت أكثر من 2.8 مليار جنيه لتطوير المساجد.





وأكد مختار جمعة، أثناء حواره مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى على أن وزارة الأوقاف افتتحت الأسبوع الماضي واحد من أهم المساجد المتواجدة فى محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن كل ذلك بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى تطوير المجمع الإسلامى بمنطقة بور فؤاد.





وأشار وزير الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف قامت بافتتاح 1170 مدرسة لتحفيظ وفهم القرآن الكريم، والذي يعد عدد لم يحدث في أي دولة أخرى.



