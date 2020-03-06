سكان المقطم يشكون من عدم إنارة الطرق





أرسل القارئ حمادة صلاح، المقيم بشارع الهدي المتفرع من شارع عدلي المليجي بشارع الأشجار بالمقطم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، متضرر فيها من عدم إنارة الأعمدة بالمنطقة .





ويقول "صلاح" في شكواه: " أعمدة الإنارة لا تعمل بالشارع و أصبح الشارع مظلما وخطرا جدا وخاصة أنها منطقة هادئة".





وأشار إلي أنهم لا يستطيعون الخروج ليلا بسبب قلة إنارة الأعمدة وانتشار الكلاب الضالة فى الليل"

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