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بين الناس

سكان المقطم يشكون من عدم إنارة الطرق

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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أحمد قطب

أرسل القارئ حمادة صلاح، المقيم بشارع الهدي المتفرع من شارع عدلي المليجي بشارع الأشجار بالمقطم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، متضرر فيها  من عدم إنارة الأعمدة بالمنطقة .

ويقول "صلاح" في شكواه: " أعمدة الإنارة لا تعمل بالشارع و أصبح الشارع  مظلما وخطرا جدا وخاصة أنها منطقة هادئة".

وأشار إلي أنهم لا يستطيعون الخروج ليلا بسبب قلة إنارة الأعمدة وانتشار الكلاب الضالة فى الليل"
 
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360 .
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