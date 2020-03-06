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بين الناس

أهالي عين شمس يشكون من احتلال الباعة الجائلين شارع متحف المطرية

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ مينا سمير المقيم بجوار متحف الأمير يوسف كمال بالمطرية شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الزحام الشديد بشارع متحف المطرية ميدان النعام بمنطقة عين شمس، خاصة مع التحويلات الجديدة وسيطرة من أصحاب المحلات على الشارع وعرض بضائعهم خارج محلاتهم.

وقال سمير في شكواه: "سكان شارع متحف المطرية بميدان النعام يعانون من زحام مروري كبير بسبب احتلال الباعة الجائلين للشارع بالإضافة إلى أصحاب المحلات موضحا أنهم قاموا بتقديم عدة شكاوي للحي دون جدوى".

وطالب مينا سمير المسئولين بالحى بالرقابة على الوضع وازالة المخالفات الخاصة بالباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور خاصة وقت الذروة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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