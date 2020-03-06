علماء الأزهر يحاضرون في أكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية

التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالله سرحان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، طلاب أكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية في مدينة طشقند عاصمة أوزباكستان، وأجروا حوارًا مفتوحًا مع الشباب للاستماع إلى أفكارهم والإجابة على أسئلتهم وتعريفهم بمنهج الأزهر المعتدل.





وقال علماء الأزهر الذين شاركوا هذا الأسبوع في مؤتمر عن «الماتريدية» بأوزباكستان، خلال حديثهم مع الطلاب إن أوزباكستان دولة ذات تاريخ عريق خرَّجت للعالم علماء أجلاء لهم دور مشهود في بناء وتقوية الفكر الإسلامي وخدمة الإسلام أمثال الإمام البخاري والماتريدي والترمذي والدارمي والقفال الشاشي وغيرهم، وهو ما يفرض على هؤلاء الطلاب أن يجتهدوا في طلب العلم ويقتدوا بعلمائهم وعلماء الأمة.





وتحدث علماء الأزهر عن المنهج الأزهري وقدرته على البناء الفكري السليم لطلاب العلم وما يتميز به هذا المنهج من وسطية واعتدال جعلته قبلة للدارسين من كل مكان يفد إليه الطلاب بالآلاف كل عام، وأن المنهج الأشعري الذي يسير عليه الأزهر والمنهج الماتريدي التي تسير عليه أوزباكستان هما امتداد متطور لما كان عليه السلف الصالح.





وأبدى الطلاب الذين تلقوا المحاضرة وتفاعلوا خلالها باللغة العربية- إعجابهم بما رأوه ثراء علمي خلال المحاضرة، وأن الأزهر يمثل لهم القبلة العلمية التي تحافظ على الدين الإسلامي نقيًّا من أي أفكار متهاونة أو مغالية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من المواد العلمية والخطاب المعتدل المنشور عبر صفحات ومواقع الأزهر على الإنترنت، حيث تمثل لهم هذه الصفحات والمواقع مصدرًا مهمًّا للمعرفة والتواصل مع الأزهر والاستفادة مما يقدمه لطلاب العلم.





والتقى وقد الأزهر الشريف السيد بهرام جان ممدييف، نائب رئيس الأكاديمية، وجرى الحديث حول ما يقدمه الأزهر من جهود في خدمة التعليم والدعوة، واستمع وفد الأزهر إلى مقترحات الأكاديمية لرفع مستوى التعاون مع الأزهر في مجال التعليم ومكافحة الأفكار المتطرفة وتدريب الأئمة، وأعرب نائب رئيس الأكاديمية عن تقديره واعتزازه بما يقدمه الأزهر للأمة على مدار تاريخه وأنَّهم يسعون إلى الاستفادة الأكبر من خبرات الأزهر.



