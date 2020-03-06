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حوادث

أنتم المستقبل.. مبادرة وزارة الداخلية لزراعة شجرة بكل مدرسة

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "أنتم المستقبل" التى تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية  وإهداء من رجال الشرطة لأبنائنا الطلاب.
  
وبدأت المرحلة الأولى من تلك المبادرة بعدد من مدارس محافظة القاهرة بمشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة حيث قاموا بغرس الأشجار وتوزيع الهدايا الرمزية على طلبة المدارس التي شملتها تلك المرحلة من المبادرة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب ومسئولى تلك المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة مؤكدين على تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الوزارة للتواصل المستمر مع طلبة المدارس باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق مزدهر.

وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط مع مختلف شرائح المجتمع ولاسيما النشئ وطلبة المدارس وتبصيرهم بالدور الحيوي لكافة أجهزة الوزارة وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور مختلف أجهزة الوزارة فى تقديم الخدمات الشرطية والجماهيرية للمواطنين .
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