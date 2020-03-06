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سلاف فواخرجي: أسباب خاصة أبعدتني عن الدراما المصرية.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:19 م
سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى
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شيرين عادل
قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، إنها ابتعدت عن الدراما المصرية والمشاركة بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، لأسباب وظروف حتمت عليها الابتعاد قليلا. 

وكشفت سلاف فواخرجى، خلال استضافتها ببرنامج أسرار النجوم  مع الإعلامية انجى على عبر محطة نجوم اف ام، أمس الخميس، أن السبب الرئيسى فى ابتعادها عن الدراما المصرية هو رغبتها بالبقاء فى بلدها سوريا لأسباب تتعلق بظروف الحرب فى بلدها شخصية ولظروف شخية أيضأ قائلة " حبيت اكون فى بلدى سوريا الفترة دى " .. 

ولفتت سلاف فواخرجى ،  إلى إن وجودها فى سوريا لا يمنعها مطلقأ من سفرها لمصر فى حال خوضها عمل درامى والذى كان آخره خط ساخن، مشيرة إلى  أنها مصر بيتها وبلدها الثانى ولديها حرص شديد على تقديم أعمال فنية مميزة للشعب المصرى. 

وأكدت  سلاف فواخرجى ، أن التأشيرة المصرية " طعمها مختلف"، لافتة إلى أن عائلتها كانت حريصة على زيارة مصر حتى قبل دخولها الوسط الفنى..

سلاف فواخرجى ممثلة سورية، ابنه الناقد السينمائى الكبير السورى محمود فواخرجى، ومتزوجة من الممثل السورى وائل رمضان ولديها من الأبناء "علي وحمزة" درست بكلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار، كما التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية.





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