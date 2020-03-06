بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تنفيذ 1337 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بـ المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،عن تنفيذ ١٣٣٧وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار بالمنيا، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.

من جانبه قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،إن هذه التوصيلات تمت فى إطار بروتوكول إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات حيث تم تنفيذها بقرى القيس وشلقام وبنى على وصندفا وبنى صامت و أبو جرج بمبلغ ٣ملايين و٩٢٨ ألف جنيه