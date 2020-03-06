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محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تنفيذ 1337 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا بـ المنيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،عن تنفيذ ١٣٣٧وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار بالمنيا، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك في إطار التوجهات العامة للدولة فى رفع الأعباء عن كاهل الأسر أشد احتياجا وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بسرعة إنجاز تلك التوصيلات وتحسين الخدمات للمواطنين.
من جانبه قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،إن هذه التوصيلات تمت فى إطار بروتوكول إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات حيث تم تنفيذها بقرى القيس وشلقام وبنى على وصندفا وبنى صامت و أبو جرج بمبلغ ٣ملايين و٩٢٨ ألف جنيه

وأكد، الشهاوى، أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعى المياه والصرف بالشركة وان الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.
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