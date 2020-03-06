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محافظات

شيعته مدينة بأكملها وأعلنت الحداد عليه.. قهوجي المنوفية الذي ملك القلوب

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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محمد امين
 لم يكن وزيرا ولم يكن من المشاهير الذين ذاع صيتهم، ولم يكن من ملاك العزب والأطيان، ولم يصل إلى الوظيفة التي تجعله مقصد الناس أجمعين، ولكنه امتلك أفضل من هذا كله فقد امتلك القلوب جميعها لأدبه وخلقه وابتسامته التي لم تفارق وجهه ولسانه الذي لا يقف عن ذكر الله ، لتشيع جنازته وسط مشهد أسطوري وجنازة مهيبة طغي عليها بكاء جميع الحاضرين حزنا لفراق الشاب أحمد عبدالغفار ابن الثلاثين عاما ابن مدينة تلا.

 أحمد عبدالغفار شاب ثلاثيني نجاه الله  منذ سبع سنوات من حادث سيارة بإصابات بالغة في يده ، وبعد استقرار حالته الصحية تزوج وأنجب مالك وكان همه الوحيد في الدنيا أن يتمكن من حفظ القرآن  الكريم حتى وفقه الله وتمكن من حفظه وإجادته. 

كان يتمتع بصوت عذب كطبقة الشيخ الحصري في القراءة ترتيلا وتجويدا حتى اشتهر بين أصحابه بحصري تلا.

مارس مهن كثيرة وعمل  شيف في أكثر من مكان ثم اختتم عمله بكافيه استيشن المحطة فكان ممن يؤثرون بالإيجابية لا بالسلب ، ومنع  منعا باتا تواجد الشيشة في مكان عمله  وأثناء وردية عمله بالكافيه عن ممنوع  تشغيل التلفاز على أية قناة سوى قناة القرآن الكريم، شغل المكان وانشغل الحضور بحبه، بالإضافة إلى أنه كان  صاحب صوت ندي في الأذان والإمامة.

أثر بالإيجاب على كل مريدي المكان أحبوه واقتدوا به في تأدية الصلاة لوقتها ، وعندما  أراد تحسين دخله باع سبح لذكر الله وعطور للتطيب  كانت حياته انسانية اسلامية سمحة ، وكان يوميا  ينشر على جروب خاص بمدينة تلا دعاء متكرر وهو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان يعد القراء بنشرها وتذكيرهم بها كل يوم،

كان أقصى طموحه أن يملك كشكا خاصا به، واقسم بالله عند توفيقه له فسوف يخصص يوم مجاني أسبوعيا للفقراء. 

هكذا كانت حياته حتى توفاه الله في محل عمله بعد تأدية صلاة الظهر في جماعة وتوفي وهو صائم يوم في سبيل الله ، لتشيع جنازته في مشهد مهيب علاه صوت البكاء والدعاء بالرحمة له من محبيه ومن مريدي مكان عمله. 
شيعته مدينة بأكملها وأعلنت الحداد عليه.. قهوجي المنوفية الذي ملك القلوب
شيعته مدينة بأكملها وأعلنت الحداد عليه.. قهوجي المنوفية الذي ملك القلوب
شيعته مدينة بأكملها وأعلنت الحداد عليه.. قهوجي المنوفية الذي ملك القلوب
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