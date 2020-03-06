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رياضة

عبد الحفيظ: نتمنى تطبيق العدالة التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  خلال الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام صن داونز عن أهمية خروج المباراة بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي وكذلك التحكيمي.

وأوضح عبد الحفيظ خلال الاجتماع أن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق إفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية في البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الإفريقية التي تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذي سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها.

ورغم معاناة الأهلي من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبي بكاري جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية في أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.

وكان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة قد عقد ظهر اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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