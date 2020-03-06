ضبط 144 مخالفة بالمخابز والأسواق فى قنا

شنت لجان التفتيش والمتابعة بمحافظة قنا بالتعاون مع الرقابة الإدارية، حملات مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحقيق الرضا، تمكنت من ضبط 144 مخالفة بالمخابز والأسواق.

وأوضح محافظ قنا، بأن لجان التفتيش قامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق العامة بمدن" أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، قنا، قوص، قفط" و حررت 102 محضر مخالفة في مجال الأسواق منها 51 عدم إعلان عن الأسعار، 22 ذبح خارج المجازر الحكومية ، 9 سلع مجهولة المصدر، 7 عرض لحوم بطريقة تُعرضها للتلوث.

وأضاف محافظ قنا، كما تم تحرير 7 محاضر غلق وتوقف عن مزاولة النشاط ، 5 لحوم ولحوم مفرومة وأسماك ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، ومحضر عدم وجود ماكينة صرف بمشروع جمعيتى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تحرير 42 محضر مخالفة في مجال المخابز منها 17 خبز غير مطابق للمواصفات 7 عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 7 تصرف في جزء من الحصة وعدم نظافة أدوات عجن ، 6 عدم إعطاء بون وتوقف عن الإنتاج 2 ضرب وهمى على ماكينة الصرف، و محضر عدم الاحتفاظ بالسجلات.





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