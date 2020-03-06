الأحد.. شباب الأعمال تناقش مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال الأحد المقبل الموافق 8 مارس الجاري ندوة تحت عنوان " مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"، بمشاركة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي التابع لوزارة التخطيط ، بحضور أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ولفيف من رجال الصناعة والمستثمريين والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، ويتحدث بالندوة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن سبل تحقيق الأهداف من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.





وكشفت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تستعرض دور مؤسسات الدولة في دعم الشراكات بين الطرفين، وسبل تعزيز دفع عميلة الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني، في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وحضور ممثلي الجهات الدولية ولفيف من رجال الأعمال والجمعيات





وأشارت الجمعية، أن الندوة سيتخللها جلسة نقاشية تستهدف الوصول لنقاط محورية تستهدف تحقيق شراكة قوية بين مجتمع الأعمال والحكومة، ويدير الجلسة ماجد عز الدين الشريك التنفيذي لشركة pwc، ويشارك كمتحدثين بالندوة محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعبد الله الإيباري رئيس جمعية الاستثمار المباشر ، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الإئتماني والمهندس عاطف حنورة رئيس الوحده المركزيه للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ورئيس شركة الريف المصري، والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.









الجدير بالذكر، أن صندوق مصر السيادي تأسس وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.



