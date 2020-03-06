أكاذيب اقتصادية.. الوزارات تنفي زيادة أسعار الغاز للمنازل.. وحرمان المتخلفين من تسجيل رقم الهاتف من دعم التموين.. ونقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة توضح حقيقة الشائعات:

- زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بعد زيادة تعريفة النقل

- حرمان المتخلفين من تسجيل رقم الهاتف بموقع دعم مصر من حصتهم بالتموين

- نقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة





يحرص المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على توضيح ما يتم تداولته بوسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول العديد من الشائعات، حتى تتضح الرؤية للمواطن المصري، وخلال هذا الأسبوع نفى المركز العديد من الشائعات الاقتصادية والتي تتلخص في الأتي:





نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي، نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي "الشبكة القومية للغازات الطبيعية" لعام 2020.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020، مُوضحةً أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأن الوزارة تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم.





وعملت الدولة على تقديم عدة تسهيلات لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلي، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، بقسط شهري 30 جنيهًا على 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيلها على فاتورة استهلاك الغاز الشهرية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانة البوتاجاز، لتخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة.





وفي إطار حرص الدولة على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي، قد زادت نسبة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنحو 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة بـ 9.5 مليون وحدة عام 2018، وكذلك توصيل الغاز لـ 2013 مستهلكًا تجاريًا، و56 مصنعًا خلال عام 2019، فضلًاَ عن زيادة عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنة بـ 257 ألف سيارة عام 2018.





وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).





كما نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر"، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بـ موقع دعم مصر ، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.





وتم إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر ، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلك بونات السلع التموينية، اعتبارًا من أول مارس الجاري، وذلك لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.





ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل الهيئات الخدمية الحكومية كافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئًا على المواطنين.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشددًا على أن هناك جهودًا مبذولة من الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفًا عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.





وختاما نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الإعارات مستمرة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذي أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصيًا.



