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ديني

وزير الأوقاف: الجماعات الضالة تصدر أخطر أنواع الكذب.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:55 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات الضالة تكبرت على الناس باسم الدين وهي أخطر أنواع الكذب وصورت للناس أن ما تفعله تدين.

وأوضح الوزير، خلال خطبة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي، في بورسعيد، أن السيئة التي لا تنفع معها حسنة هي الكبر سواء الكبر بالمال أو الجاه أو العلم، قال تعالى "  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

وأضاف:  المؤمن المتصل بالله لا يأتي منه إلا كل خير ومغلاق لكل شر، من خرج عن الرحمة الى الغيبة والنميمة والكذب والبهتان فلا ينسب نفسه على القرآن أو الإسلام أو سنة رسول الله ، فإن وجدت في الإنسان نفعا للبناء فهذا هو الطريق القويم- لكن إذا استعلى بدينه فهو لم يتأدب بأدب الإسلام.

وتابع: لما تطاول قارون كانت نتيجته الخسف خسفه الله قال تعالى : قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ .
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